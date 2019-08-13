2019-08-13T05:06:48+03:00
Происшествия

Судимая пенсионерка обворовала доверчивую старушку в собственном доме в Кемерове

Женщина представилась медсестрой
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове доверчивая пенсионерка стала жертвой лжемедсестры. Гостья обворовала ее в собственном доме.

В полицию обратилась 84-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестная украла у нее 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что незнакомка проникла в дом потерпевшей под видом медсестры местной поликлиники. Она убедила пенсионерку, что производит плановый обход. В подтверждение своих слов «медсестра» даже измерила давление и задала несколько вопросов, касающихся здоровья горожанки. После этого она попросила женщину сдать анализы. И, пока та была в ванной, похитила сбережения.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 67-летняя горожанка. Часть украденной суммы полицейские обнаружили и изъяли у задержанной, остальное она успела потратить, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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