2019-08-13T06:30:06+03:00
Общество

Птичка-чеглок путешествовала по Кузбассу на поезде

Поездка по железной дороге едва не закончилась печально
Екатерина РОМАНОВА
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Птичка-чеглок путешествовала по Кузбассу на поезде. ФОТО: Наталия Ивлева, «Центр помощи диким и экзотическим животным» в Кемерове.Птичка-чеглок путешествовала по Кузбассу на поезде. ФОТО: Наталия Ивлева, «Центр помощи диким и экзотическим животным» в Кемерове.
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Чеглок путешествовал по Кузбассу в вагоне железнодорожного состава. Столь смелый способ передвижения едва не стоил птице жизни. Сейчас чеглок находится на реабилитации.

Сотрудники железной дороги перед погрузкой обратили внимание на то, что в одном из вагонов что-то шевелится. Странное движение зафиксировали камеры видеонаблюдения, и люди отправились проверить вагон. Там они обнаружили птицу. Чеглок, совсем молоденький, со смешным «детским» пушком на голове, встретил их настороженно. Птица была истощенной, обезвоженной и едва стояла на ногах. Сотрудники железной дороги купили подходящую пищу, накормили бедолагу и доставили в Центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове.

Как именно чеглок попал в вагон и сколько он пропутешествовал, неизвестно. Однако в центре уверены: ему очень повезло, что неравнодушные люди оказали помощь.

«Сидит теперь такой, травм нет, кости целы, нужно набираться сил и успевать дорасти до взрослой серьезной птицы к осеннему отлету,» - так шутливо подписали фотографию птички-путешественницы специалисты центра.

Справка «КП»:

Чеглок - небольшой сокол с длинными крыльями и клинообразным хвостом. У взрослой птицы длина тела достигает 28-36 сантиметров, а размах крыльев - 69-84. Питается мелкими птицами, крупными насекомыми, летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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