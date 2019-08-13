Кузбассовцев кормили просроченными котлетами и купатами

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-13T10:06:49+03:00

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Жители Белова, приобретавшие мясную продукцию в одном из пунктов общепита, подвергали свое здоровье серьезной опасности. Чтобы обезопасить граждан от различных заболеваний, специалистам регионального Россельхознадзора пришлось уничтожить 14 килограммов продуктов.

Котлеты, купаты и прочие полуфабрикаты хранились, как это и положено, в холодильниках и морозильных камерах в одной из компаний, оказывающих услуги в сфере общественного питания. Однако специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области во время проверки обратили особое внимание на документы, сопровождающие эти продукты. Как оказалось, 14 килограммов котлет и купат для пикника попросту не имели сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продуктов и срок их годности. Более того, в морозильном ларе оказалось пять килограммов полуфабрикатов из мяса птицы и свинины с истекшим сроком годности.

Всю продукцию специалисты ведомства изъяли и уничтожили, а предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде предупреждения и штрафа в три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU