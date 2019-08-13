В Кемерове сокращается количество автобусных рейсов
Изменения затронут только сезонные маршруты
В Кемерове сокращается количество автобусных рейсовФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерово сокращаются автобусные рейсы, следующие до садов. Изменения в расписание внесут 19 августа.
Первым отменят последний рейс автобуса номер 147, следующего по маршруту «ТРК "Променад 2" – садовое общество "Маручак"». Об этом сообщает Управление единого заказчика транспортных услуг. Причина отмены рейсов - уменьшение светового дня и сокращение количества пассажиров.
Напомним, что последний автобус номер 147 отъезжал в 21:25 от остановки "ТРК Променад 2" и в 22:15 из садового общества "Маручак"
ИСТОЧНИК KP.RU