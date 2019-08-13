Подался в бега: в Кузбассе разыскивают подозреваемого в мошенничестве
Оперативники города Новокузнецка разыскивают Константина Сельденрайха. Мужчину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, Константин Сельденрайх, 17.07.1984 года рождения, подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сам Сельденрайх является жителем города Горно-Алтайска. В настоящее время он скрывается от следствия.
Граждан, которые владеют какой-либо достоверной информацией о местонахождении подозреваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции. Также можно позвонить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-57-44-55, 8-951-222-21-38 или «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU