СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-13T12:21:05+03:00

На новокузнецком доме вывесили баннер со словом из трех букв. ФОТО: nk.life

«Растяжка» провисела на крыше дома всего несколько часов

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 13 августа, новокузнечане были удивлены появлению на крыше одного из домов баннера. На огромной растяжке было написано слово из трех букв.

Знаменитые строки из стихотворения Владимира Маяковского, посвященного Кузнецкстрою, разместились на крышах четырех домов, выходящих на Привокзальную площадь. Утром 13 августа неизвестный пока шутник решил продолжить известное стихотворение и разместил на одной из крыш свой вариант окончания строки.

уже через несколько часов приехали специалисты и сняли баннер.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В течение нескольких часов баннер, на котором написаны загадочные три буквы – BSK – сняли работники коммунальных служб. Однако вопрос, как на крышу дома попали люди, остается открытым.

Сейчас дом выглядит как обычно.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, за тремя непонятными буквами BSK скрывается команда любителей граффити, которые игнорируют общественное мнение и порядок. Их работы больше напоминают акты вандализма, чем искусство. В то же время в Новокузнецке есть немало примеров граффити, которые действительно украшают город.

В Новокузнецке немало достойных работ художников-граффитистов.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Так, в Новокузнецке в 2019 году появились портреты Владимира Машкова и Николая Толстогузова. А несколькими годами ранее граффитисты рисовали Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого, Федора Достоевского и Ивана Бардина.

ИСТОЧНИК KP.RU