В Кузбассе поймали мошенника в сфере автострахования

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-13T13:08:42+03:00

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В Кемеровской области задержали одного из участников банды мошенников. Злоумышленники инсценировали ДТП и требовали выплату страховых случаев.

Полиция выяснила, что обвиняемый вместе с двумя подельниками подыскивал людей, которые подстраивали ДТП. В группировку входил начальник службы безопасности местного филиала страховой компании. Он-то и подыскивал тех, кто будет инсценировать ДТП. Их иномарки были заранее повреждены. После аварии участники группировки подделывали документы на возмещение страховых случаев. По такой схеме мошенники похитили 5,3 миллиона рублей.

- В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU