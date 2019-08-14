Из-за интимных фотографий и борьбу за нравственность кемеровчанин попал под суд

СЕГОДНЯ 04:40 2019-08-14T06:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летний житель Кемерова обманом выманил у знакомой интимные фотографии и разместил их в интернете. Мужчина хотел проучить неверную замужнюю женщину, однако сам попал на скамью подсудимых.

25-летняя кемеровчанка в социальной сети переписывалась с молодым человеком, с которым у нее когда-то были отношения. Тот попросил прислать ему интимные фотографии, и дама не смогла ему отказать. А потом снимки появились в интернете. Обиженная кемеровчанка обратилась в правоохранительные органы с просьбой защитить ее честь и достоинство.

Стражи порядка установили местонахождение компьютера, с которого были выложены фотографии. Оказалось, это сделал не экс-возлюбленный, а 29-летний знакомый, с которым кемеровчанка когда-то училась в одной школе. Под чужим именем он вступил в переписку. Фотографии же выложил на всеобщее обозрение, чтобы проучить женщину, которая, будучи замужней, отправляла интимные фото другим мужчинам. Судом злоумышленнику назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

- Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU