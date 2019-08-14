Кузбассовцев накормят шорскими и телеутскими яствами

СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-14T06:52:55+03:00

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Уже в конце этой недели в Новокузнецке будет проходить фестиваль коренных народов «Туган черим». Всех гостей фестиваля угостят традиционными блюдами национальной кухни.

В пятницу, 16 августа, на площадке Арт-сквера в Новокузнецке начнется этнический фестиваль «Туган черим». Он будет посвящен культуре малых народов Кузбасса - телеутов и шорцев. Примечательно, что сам праздник приурочен к Международному дню коренных народов, который был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Гостей фестиваля ждет немало сюрпризов. Так, здесь можно будет увидеть традиционные костюмы шорцев и телеутов, послушать национальную музыку и увидеть необычные музыкальные инструменты. Одним из ярких моментов фестиваля станет бесплатная дегустация национальных шорских и телеутских блюд.

- В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение национальных коллективов национальными шорскими и телеутскими инструментами, - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Начнется праздник 16 августа, в 14.00, в Арт-сквере Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU