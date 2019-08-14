2019-08-14T06:56:14+03:00
Общество

Кузбассовцев познакомят с культурой шорцев и телеутов

В Новокузнецке пройдет этнический фестиваль
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев познакомят с культурой шорцев и телеутовКузбассовцев познакомят с культурой шорцев и телеутовФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кузбассовцев познакомят с национальной культурой шорцев и телеутов. В Новокузнецке организуют этнический фестиваль.

В течение двух дней в Кузбассе будет проходить этнический фестиваль «Туган черим». Он стартует 16 августа, в 14.00, на площадке Арт-сквера в Новокузнецке, сообщает администрация города. Праздник посвящен культуре малых коренных народов Кузбасса и приурочен к Международному дню коренных народов, который был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

- На фестивале жители и гости города смогут познакомиться с культурой коренных народов края, попробовать национальные блюда и, конечно, прикоснуться к музыкальной культуре малых народностей, - рассказали в администрации Новокузнецка.

Во время фестиваля гости смогут бесплатно попробовать национальные шорские и телеутские блюда. Также в этот день организаторы наградят национальные коллективы шорскими и телеутскими инструментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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