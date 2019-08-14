СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-14T07:19:26+03:00

Коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей за давление на кемеровчанку Фото: Евгения ГУСЕВА

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Коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей за давление на кемеровчанку. Женщина взяла кредит в микрофинансовой организации.

Коллекторское агентство, которое зарегистрировано в Москве, оказывало психологическое давление на жительницу областного центра. Кемеровчанка взяла кредит в местной финансовой организации, которая позже уступила на него права коллегам из столицы. Долг служба взыскания пыталась вернуть через телефонные переговоры, текстовые и голосовые сообщения, почтовые уведомления.

По обращению кемеровчанки судебные приставы рассмотрели переписку и увидели в ней признаки психологического давления на женщину.

В ходе рассмотрения обращения сотрудниками УФССП России по Кемеровской области было установлено, что почтовые отправления в адрес женщины содержали информацию с требованием не покидать свой населенный пункт, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области. - В одном из сообщений в адрес должницы содержалось указание на совершение мошеннических действий с ее стороны, также в адрес должницы был направлен образец заявления о преступлении в правоохранительные органы.

Суд рассмотрел данное дело и признал коллекторское агентство виновным в административном правонарушении. Организации назначен штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU