2019-08-14T09:29:22+03:00
Происшествия

В Кузбассе судят бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочки

Малышка раздражала его плачем
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе судят бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочкиВ Кузбассе судят бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочкиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Новокузнецке начали слушать дело об убийстве двухлетней девочки, сообщает NK-TV. Малышка раздражала его плачем

Трагедия случилась в сентябре прошлого года в доме по улице Спортивной в Кемерове. Как установило следствие, 23-летний, теперь уже бывший, сотрудник Росгвардии решил по-своему утихомирить маленькую дочку сожительницы, которая расплакалась. Мужчина отнес ее в ванную, где стал поливать лицо ребенка водой из шланга. В результате малышка захлебнулась.

Мать ребенка, вместо того, чтобы обратиться в полицию, стала всячески скрывать смерть ребенка. Неладное заподозрила прабабушка девочки, которая долгое время пыталась с ней увидеться. Мать же общалась с родственниками по телефону и отказывалась привезти дочь в гости. В один из звонков она заявила пожилой женщине, что вновь сошлась с отцом ребенка, и тот не желает ни с кем общаться. Прабабушка в ноябре 2018 года обратилась в полицию, но безрезультатно. Тогда она отыскала бывшего зятя, но тот заявил, что не видел ребенка уже полтора года. После этого кемеровчанка снова обратилась в полицию.

Об обстоятельствах трагедии стало известно только в январе 2019 года. Подозреваемого уволили из Росгвардии и задержали. Мужчина показал, где спрятал тело девочки, но свою вину в убийстве так и не признал, сославшись на случайность произошедшего.

Обвинительное заключение против мужчины огласили на первом судебном заседании. Также прабабушка убитой девочки требует от обвиняемого 5 миллионов рублей моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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