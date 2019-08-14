В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-14T09:37:55+03:00

О местонахождении Виталия Тишковца ничего не известно с 10 августа

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 37-летнего Виталия Тишковца. О его судьбе и местонахождении ничего не известно с 10 августа 2019 года. Именно в тот день мужчина ушел из своего дома в Ленинске-Кузнецком.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в светло-серую спортивную куртку, светло-голубые джинсы, черные сланцы.

Если вам известно местонахождение Виталия Тишковца, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU