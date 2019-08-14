2019-08-14T09:37:55+03:00
Общество

В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах

О местонахождении Виталия Тишковца ничего не известно с 10 августа
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 37-летнего Виталия Тишковца. О его судьбе и местонахождении ничего не известно с 10 августа 2019 года. Именно в тот день мужчина ушел из своего дома в Ленинске-Кузнецком.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в светло-серую спортивную куртку, светло-голубые джинсы, черные сланцы.

Если вам известно местонахождение Виталия Тишковца, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Кузнецов рассказал о судьбе ХК "Металлург"
В Кузбассе судят бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочки
Коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей за давление на кемеровчанку
Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе
Гнались за лихачом: в Кузбассе патрульный автомобиль попал в ДТП
Кузбассовцев познакомят с культурой шорцев и телеутов
Кузбассовцев накормят шорскими и телеутскими яствами
Из-за интимных фотографий и борьбу за нравственность кемеровчанин попал под суд
Новокузнечане на пять дней останутся без воды
Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП
В Кузбассе задержали дебошира, который поджег полицейского
В Кузбассе поймали мошенника в сфере автострахования
На новокузнецком доме вывесили баннер со словом из трех букв
Житель Кузбасса посадил коноплю и помидоры в одну теплицу
Подался в бега: в Кузбассе разыскивают подозреваемого в мошенничестве
В Кемерове сокращается количество автобусных рейсов
Кузбассовцев кормили просроченными котлетами и купатами
Директор и бухгалтер кемеровской компании не платили сотрудникам зарплату
Птичка-чеглок путешествовала по Кузбассу на поезде
Судимая пенсионерка обворовала доверчивую старушку в собственном доме в Кемерове
В Кемерове протестируют электробус