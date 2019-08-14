Сергей Кузнецов рассказал о судьбе ХК "Металлург"

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-14T09:50:21+03:00

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Перед началом игрового сезона с командой ХК "Металлург" встретился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он пришел не только поддержать спортсменов и настроить их на предстоящий сезон, но и поговорить о проблемах.

- Много вопросов и слухов сегодня появляется о судьбе команды. Этот сезон «Металлург» проведет на своем домашнем льду. Если вопрос по финансированию реконструкции ледового дворца будет решен, то команда начнет тренироваться и проводить свои матчи в одном из городов Кузбасса, - пишет на своей странице в социальной сети мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что расформировывать команду никто не будет. Спортсмены уже провели сборы в Чехии, впереди их ждут контрольные матчи в Красноярске и турнир в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в этом году команда отмечает свой юбилей. За 70 лет своего существования «Металлург» воспитал множество спортсменов с мировым именем. В том числе и олимпийские чемпионы Илья Сорокин, Иван Телегин и Кирилл Капризов.

ИСТОЧНИК KP.RU