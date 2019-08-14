2019-08-14T11:00:59+03:00
Общество

Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августа

Движение по дороге откроет мотопробег
Ирина АВТУШКО
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Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августаПервый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августа. Движение по дороге откроет мотопробег.

Скоростная автомагистраль Кемерово - Ленинск-Кузнецкий готова к открытию. В субботу, 17 августа, последний участок будет доступен для движения транспорта. После ее вода в эксплуатацию протяженность магистрали составит 62 километра, а всего с участком реконструкции – 67 километров. Напомним, что ранее движение осуществлялось по дороге блинной 75 километров, она проходила через Береговой, Смирновку, Березово, Панфилово и Демьяновку.

Откроет участок мотопробег с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, больше известного как Хирург. Участники стартуют с кемеровского летнего вокзала, принять участие приглашаются все желающие. Торжественные мероприятия также запланированы на развязке у деревни Демьяновка. В рамках церемонии пройдет закладка капсулы времени. Завершится открытие в Новокузнецке на площади у ТРК «Планета» выступлениями творческих коллективов, фаер-шоу и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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