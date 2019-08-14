СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-14T12:08:51+03:00

С начала года в Кузбассе построено почти 300 тысяч квадратных метров жилья Фото: Екатерина РОМАНОВА

Большая часть из них – это дома в частном секторе

Изменить размер текста: A A

За текущий год в Кузбассе построено 298,8 тысячи квадратных метров жилья. Большая часть из них - индивидуальные жилищные постройки.

Строительство продолжается как в больших городах региона, так и в муниципальных районах. Ведущим лидером стал Кемерово - 97,7 тысячи квадратных метров, далее следует Новокузнецк - 36,3 тысячи квадратных метров, затем Кемеровский район - 31,3 тысячи квадратных метров и Новокузнецкий район - 17,5 тысячи квадратных метров, на последнем месте Таштагольский район - 11,2 тысячи квадратных метров.

Доля индивидуального жилищного строительства растет год от года. Многие кузбассовцы отказываются от жизни в многоэтажках и решают переехать в собственные дома, расположенные в частном секторе.

- Эту тенденцию фиксируют и другие регионы Сибирского федерального округа. Количество индивидуального жилищного строительства в Кузбассе за семь месяцев составило 174,9 тысячи квадратных метров, - поясняет департамент строительства Кемеровской области.

Отметим, общий план ввода жилья на этот год в Кузбассе составит 760 тысяч квадратных метров. Строительства новых жилищных объектов продолжается на всех территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU