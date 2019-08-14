Воды все нет: кемеровский бассейн «Лазурный» закрыли

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-14T12:12:20+03:00

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С 12 июля в кемеровском спорткомплексе «Лазурный» не работает бассейн. Горожане обеспокоены: когда он откроется. А слухи о возможном закрытии подогреваются пессимистичными фотографиями, которые появляются в соцсетях.

Очередная волна паники у любителей плаванья прокатилась в среду, 14 августа. В одном из мессенджеров стали распространять фотоснимки с пустой чашей бассейна. Обеспокоенные читатели обратились в редакцию «Комсомольской правды» с вопросом, что же случилось с бассейном в спортивном комплексе «Лазурный» и не лишатся ли юные и взрослые пловцы места для тренировок.

- В бассейне проводятся плановые профилактические работы, - прокомментировал один из сотрудников спорткомплекса «Лазурный». – Они должны были завершиться 4 августа, но по техническим причинам были продлены до 25 числа.

К слову, сам губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный» по-прежнему работает по летнему графику – до 22:30. Все желающие могут позаниматься в тренажерном и фитнес залах. А вот открытия бассейна придется немного подождать.

Напомним, в апреле кемеровчане обсуждали плану властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города даже создали петицию в защиту «Лазурного». Впрочем, позже оказалось, что никто не собирается избавляться от спортивного комплекса с бассейном. Более того, руководству было рекомендовано до конца года привести "Лазурный" в порядок.

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU