2019-08-14T12:52:41+03:00
Общество

В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды

Это связано с похолоданием и уменьшением количества отдыхающих
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у водыВ Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у водыФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды. Это связано с похолоданием и уменьшением количества отдыхающих.

Как рассказали в областном МЧС, в регионе уже закрыто пять мест массового отдыха у воды и один пляж в Полысаево, Ленинске-Кузнецком и Мариинске, Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районах. Также закрыт пляж в Тисульском районе на озере «Песчаное».

Пока еще продолжают действовать 27 пляжей и 45 мест отдыха у воды.

-Несмотря на уменьшение количества мест отдыха у воды и пляжей, работа по предупреждению происшествий на воде будет продолжена, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам совместно с полицией будут патрулировать водоемы, а специалисты мобильных групп продолжат разъяснительную работу с населением о правилах поведения на воде.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Кемеровской области еще раз напоминают, что купаться следует на оборудованных пляжах, а также не оставлять без присмотра детей, чтобы избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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