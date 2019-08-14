В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды
В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды. Это связано с похолоданием и уменьшением количества отдыхающих.
Как рассказали в областном МЧС, в регионе уже закрыто пять мест массового отдыха у воды и один пляж в Полысаево, Ленинске-Кузнецком и Мариинске, Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районах. Также закрыт пляж в Тисульском районе на озере «Песчаное».
Пока еще продолжают действовать 27 пляжей и 45 мест отдыха у воды.
-Несмотря на уменьшение количества мест отдыха у воды и пляжей, работа по предупреждению происшествий на воде будет продолжена, - отметили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Госинспекции по маломерным судам совместно с полицией будут патрулировать водоемы, а специалисты мобильных групп продолжат разъяснительную работу с населением о правилах поведения на воде.
Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Кемеровской области еще раз напоминают, что купаться следует на оборудованных пляжах, а также не оставлять без присмотра детей, чтобы избежать трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU