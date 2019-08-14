«Помогите спасти!»: подожженной соседками 5-летней новокузнечанке срочно нужна кровь

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-14T13:14:11+03:00

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5-летней девочке из Новокузнецка, которую подожгли две сестры-соседки, срочно нужна кровь. С просьбой помочь ребенку к неравнодушным кузбассовцам обратились родные девочки.

По словам родственников, сейчас девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы ей стало лучше: для этого есть все необходимые лекарства. Однако сейчас ребенку необходима кровь.

- Помогите, пожалуйста! Нашей девочке, которая сейчас находится в реанимации, срочно нужна кровь 3-ей группы, резус – положительный, - обращаются родные ребенка к неравнодушным людям.

Сдать кровь любой группы можно на станции переливания крови в Новокузнецке на улице Кутузова, 19. Обязательно укажите, что сдаете ее для пятилетней Варвары.

Напомним, 5-летний ребенок пострадал 7 августа от рук соседской девочки. По версии, которую озвучил Следственное управление СК РФ по Кемеровской области, одна из несовершеннолетних сестер-подружек случайно во время игры чиркнула зажигалкой, отчего загорелось платье на маленьком ребенке. Родственники же уверены: подружка сделала это намеренно. Обстоятельства прошедшего устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU