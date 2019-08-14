СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-14T16:32:20+03:00

Ушла в библиотеку и не вернулась: в Кузбассе пропала 15-летняя школьница Фото: Иван ВИСЛОВ

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15-летняя школьница из Таштагола отправилась в школу за учебниками и пропала. ЧП произошло 12 августа.

Как сообщает пресс-секретарь Таштагольского района, 15-летняя школьница днем 12 августа пошла в библиотеку за учебниками. В назначенное время она не пришла домой. Подростка разыскивали больше суток, однако девушки нигде не было. Лишь поздно ночью - около двух часов 14 августа - стало известно о судьбе пропавшей. Она самостоятельно пришла домой к бабушке. О том, где ребенок находился в течение суток, не сообщается.

К слову, сейчас в Кузбассе разыскивают еще одну девушку - немного постарше жительницы Таштагола. 5 августа в Новокузнецке пропала 17-летняя Алена Козловская. Из особых примет - татуировка в виде веточки с листьями на ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU