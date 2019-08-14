СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-14T14:42:47+03:00

Бандит в маске и с пистолетом ограбил две микрофинансовые организации в Новокузнецке Фото: Иван ВИСЛОВ

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Бандит в маске и с пистолетом ограбил две микрофинансовые организации в Новокузнецке. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

В марте этого года новокузнецким полицейским поступило два заявления от представителей микрофинансовых организаций. Они рассказали, что на МФО напал неизвестный в медицинской маске. При себе у злоумышленника был пистолет, которым тот угрожал сотрудникам. Целью злоумышленника были деньги, получив которые он сразу же покидал место преступления.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавшего. Им оказался рецидивист из Междуреченска, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что во время нападений мужчина использовал сигнальный пистолет. Своей вины он не отрицал, теперь в качестве наказания ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU