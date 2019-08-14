2019-08-14T15:25:11+03:00
Происшествия

Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд

ДТП произошло на железнодорожном переезде [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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Рано утром в среду, 14 августа, в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой отечественный автомобиль и грузовой состав.

Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде в Ленинске-Кузнецком. 35-летний водитель врезался в движущийся грузовой состав, и лишь чудом все, кто находился в салоне автомобиля, остались живы.

- По предварительным данным, около 08:00 на проспекте Кирова, 13, водитель отечественного автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при закрытом шлагбауме, - сообщает подробности ДТП отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. – Водитель был один в автомобиле. При столкновении с поездом он не пострадал.

К слову, сам водитель на момент аварии был трезвым. Инцидент он объяснил тем, что был очень уставшим, так как возвращался домой с работы. По факту аварии проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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