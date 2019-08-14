Новокузнецкие школы готовы к учебному году

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-14T15:41:17+03:00

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов продолжает объезд школ. На этой неделе он посетил учебные заведения в Заводском и Новоильинском районах.

Глава Новокузнецка осмотрел школы №5, 18, 22 в Заводском районе и №13, 107 и 94 - в Новоильиском район. Среди них есть и нуждающиеся в капитальном ремонте, построенные в шестидесятые годы, и относительно новые, возведенные в начале этого века.

- В целом, требования по подготовке к началу учебного года выполняются, существенных замечаний нет, - пишет на своей странице в социальной сети мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Заканчивается ремонт систем отопления. Остаются вопросы по частичной реконструкции кровель и замене пластиковых окон. Также завершаем оснащение кабинетов, закупаем учебники и дополнительную литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU