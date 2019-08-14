Рядом с торговым центром в Кемерове обнаружили тело мужчины
Личность погибшего установлена
Рядом с торговым центром в Кемерове обнаружили тело мужчины. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Днем в среду, 14 августа, в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Неподалеку от одного из крупных торговых центров прохожие обнаружили тело мужчины.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что мужчина жил неподалеку, отправился в магазин. По дороге ему стало плохо, и он упал. Как сообщает осведомленный источник в медицинских кругах, по предварительным данным, причиной смерти прохожего могли стать проблемы с сердцем.
В настоящий момент сотрудники полиции установили личность скончавшегося, а вот причину его смерти еще только предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU