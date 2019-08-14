СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-14T18:12:53+03:00

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Илья Середюк показал новую кольцевую развязку в Кемерове. Строительство ведется в Ленинском районе города.

Мэр города опубликовал в соцсетях фотографии с места масштабной дорожной стройки в одном из оживленных районов города.

- Проспект Притомский – бульвар Строителей – проспект Московский. Появились контуры кольцевой транспортной развязки, - сообщил градоначальник на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Строительство новой кольцевой развязки ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что радиус кольца составит 40 метров, движение будет осуществляться по трем полосам шириной 5,5 метра каждая. Проект предусматривает шесть съездов на Притомский и Московский проспекты и бульвар Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU