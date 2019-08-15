2019-08-15T06:41:52+03:00
Общество

Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникам

Обиженные работники обратились к правоохранителям
Ирина АВТУШКО
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Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникамБолее 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникам. Обиженные работники обратились к правоохранителям.

Больше двух месяцев не платил заработную плату своим подчиненным 48-летний директор одного из коммерческих предприятий. По его вине без средств к существованию остались девять сотрудников, которые работали в других регионах. Свои прямые обязанности он не выполнял с апреля 2018 по май 2019 года.

С заявлением работники предприятия обратились в правоохранительные органы, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. В ходе предварительного следствия были получены финансовые документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как было установлено, работодатель мог выплачивать зарплату, но предпочел тратить деньги на финансирование текущей деятельности предприятия и погашение обязательных платежей.

Теперь недобросовестному директору предстоит ответить за свои действия перед судом, расследование уголовного дела уже закончено. Однако сейчас задолженность по заработной плате сохраняется перед тремя работниками предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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