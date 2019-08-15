Кровавая драма: мужчина зарубил друга топором из-за внезапной любви

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-15T06:46:15+03:00

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Житель Новокузнецкого района зарубил друга топором из-за внезапной любви. Ближайшие годы он проведет в тюрьме.

Самая настоящая «Санта-Барбара» разыгралась в Кузбассе. В апреле этого года двое мужчин выпивали на приусадебном участке, когда тот, что был в гостях, заявил хозяину о нежных чувствах к его сожительнице. Мужчина рад был бы познакомиться с ней поближе, потому что женщина ему понравилась. Вполне ожидаемо, что хозяин на такое заявление отреагировал нервно. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого гость ударил хозяина дома кулаком. Тот в свою очередь повалил обидчика и стал бить топором.

Остановился он только тогда, когда увидел кровь, рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. Следователю задержанный пояснил, что сначала хотел только напугать соперника, ударив обухом топора, но затем удары нанес острием.

В ведомстве отметили, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU