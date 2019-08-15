Стратегическая сессия «Моногорода-2024: нацпроекты» стартует в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 04:50 2019-08-15T06:49:57+03:00

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Стратегическая сессия, посвященная реализации национальных проектов в моногородах, пройдет в Новокузнецке 15 августа. Здесь будут обсуждать реализацию нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы.

На сессию соберутся главы моногородов СФО, Свердловской области, Бурятии, Якутии, Татарстана, руководители крупных компаний-инвесторов, представители малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Главный вопрос, который будет поднят сегодня, - реализация нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы. Также в ходе мероприятия будут представлены и проанализированы краткие презентации проектов развития моногородов Кузбасса.

Среди участников сессии - губернатор Сергей Цивилев, зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Исламов, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, замдиректора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов, заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Николай Касьянов, представители Минэкономразвития России.

ИСТОЧНИК KP.RU