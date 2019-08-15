2019-08-15T06:49:57+03:00
Общество

Стратегическая сессия «Моногорода-2024: нацпроекты» стартует в Новокузнецке

На стратегической сессии обсудят реализацию нацпроектов в моногородах
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Стратегическая сессия, посвященная реализации национальных проектов в моногородах, пройдет в Новокузнецке 15 августаСтратегическая сессия, посвященная реализации национальных проектов в моногородах, пройдет в Новокузнецке 15 августаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Стратегическая сессия, посвященная реализации национальных проектов в моногородах, пройдет в Новокузнецке 15 августа. Здесь будут обсуждать реализацию нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы.

На сессию соберутся главы моногородов СФО, Свердловской области, Бурятии, Якутии, Татарстана, руководители крупных компаний-инвесторов, представители малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Главный вопрос, который будет поднят сегодня, - реализация нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы. Также в ходе мероприятия будут представлены и проанализированы краткие презентации проектов развития моногородов Кузбасса.

Среди участников сессии - губернатор Сергей Цивилев, зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Исламов, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, замдиректора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов, заместитель гендиректора ИА «Интерфакс» Николай Касьянов, представители Минэкономразвития России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове
На опасном переходе в Новокузнецке поставят светофор
Без света остались жители трех домов в Прокопьевске
Кровавая драма: мужчина зарубил друга топором из-за внезапной любви
Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникам
Молодой парень надругался над ребенком прямо на улице в Кемерове
Илья Середюк показал новую кольцевую развязку в Кемерове
Рядом с торговым центром в Кемерове обнаружили тело мужчины
Новокузнецкие школы готовы к учебному году
Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд
Бандит в маске и с пистолетом ограбил две микрофинансовые организации в Новокузнецке
Ушла в библиотеку и не вернулась: в Кузбассе пропала 15-летняя школьница
В Кемерове рецидивист набросился на женщину с молотком
«Помогите спасти!»: подожженной соседками 5-летней новокузнечанке срочно нужна кровь
В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды
Кемеровский бассейн «Лазурный» закрыли
С начала года в Кузбассе построено почти 300 тысяч квадратных метров жилья
Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августа
Сергей Кузнецов рассказал о судьбе ХК «Металлург»
В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах