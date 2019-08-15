СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-15T06:52:16+03:00

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Без света остались жители трех домов в Прокопьевске. Местный житель похитил электрокабель.

В отдел полиции города от собственников квартир в многоэтажках по проспекту Строителей и улице Есенина поступило заявление о краже электрического медного кабеля. Неизвестный вырвал его из щитка-распределителя, отжав крепления. В результате было похищено 130 метров медесодержащей кабельной продукции, управляющей компании причинен ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

- При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанный во время дачи показаний признался в содеянном. Как выяснилось, кабель он обжигал и сдавал в пункты приема металлов. Против него возбудили три уголовных дела за кражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU