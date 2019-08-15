На опасном переходе в Новокузнецке поставят светофор
В Новокузнецке на опасном перекрестке появится светофор. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как в городе реализуется нацпроект. По его словам, программа реализована на 85 процентов.
«Основные работы завершены и подрядчики готовят объекты к сдаче. Напоминаю, приемка будет осуществлена только после многоступенчатой проверки качества: визуально, инструментально и в лаборатории, со стороны государственных проверяющих и общественной комиссии», - написал Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».
Мэр также рассказал про объекты безопасности. Скоро в городе заработает светофор вызывного типа на улице Павловского, а также на опасном переходе у остановки «Кузнецкстроевский», где в настоящее время ведется ремонт покрытия проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU