На опасном переходе в Новокузнецке поставят светофор

СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-15T06:10:01+03:00

Работы по нацпроекту в Новокузнецке завершены на 85 процентов Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"

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В Новокузнецке на опасном перекрестке появится светофор. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как в городе реализуется нацпроект. По его словам, программа реализована на 85 процентов.

«Основные работы завершены и подрядчики готовят объекты к сдаче. Напоминаю, приемка будет осуществлена только после многоступенчатой проверки качества: визуально, инструментально и в лаборатории, со стороны государственных проверяющих и общественной комиссии», - написал Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр также рассказал про объекты безопасности. Скоро в городе заработает светофор вызывного типа на улице Павловского, а также на опасном переходе у остановки «Кузнецкстроевский», где в настоящее время ведется ремонт покрытия проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU