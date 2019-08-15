Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-15T07:05:04+03:00

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Получившего тяжелую травму кемеровского подростка самолетом госпитализируют в Санкт-Петербург. Об этом на своей странице в Instagram рассказала заместитель губернатора Елена Малышева.

В июне 16-летний подросток получил тяжелую спинномозговую травму, скатываясь с горки на территории одной из турбаз. Юноше сделали две операции, сначала на позвоночнике, потом на сердце после появления осложнений. Как написала на своей странице Елена Малышева, в конце июля к ней на личном приеме обратилась мать подростка с просьбой направить сына на реабилитацию в один из федеральных медицинских центров. Замгубернатора пообещала помочь.

«Сегодня я получила ответ из Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге на запрос о возможности лечения подростка. Результаты телемедицинской консультации говорят, что Данилу показана госпитализация для обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения пациента. Все лечение будет проводиться в рамках ОМС», – написала Елена Малышева в Instagram.

Как отметила замгубернатора, сейчас идет подготовка необходимых для госпитализации документов и согласовывается дата. В Санкт-Петербург пациента доставят самолетом в сопровождении врача-реаниматолога.

ИСТОЧНИК KP.RU