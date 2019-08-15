2019-08-15T07:05:04+03:00
Общество

Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург

Он будет проходить реабилитацию в федеральном центре
Леонид АНДРЕЕВ
Поделиться:
Получившего тяжелую травму кемеровского подростка самолетом госпитализируют в Санкт-Петербург Фото: malysheva_elena_kuzbass / InstagramПолучившего тяжелую травму кемеровского подростка самолетом госпитализируют в Санкт-Петербург Фото: malysheva_elena_kuzbass / Instagram
Изменить размер текста:

Получившего тяжелую травму кемеровского подростка самолетом госпитализируют в Санкт-Петербург. Об этом на своей странице в Instagram рассказала заместитель губернатора Елена Малышева.

В июне 16-летний подросток получил тяжелую спинномозговую травму, скатываясь с горки на территории одной из турбаз. Юноше сделали две операции, сначала на позвоночнике, потом на сердце после появления осложнений. Как написала на своей странице Елена Малышева, в конце июля к ней на личном приеме обратилась мать подростка с просьбой направить сына на реабилитацию в один из федеральных медицинских центров. Замгубернатора пообещала помочь.

«Сегодня я получила ответ из Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге на запрос о возможности лечения подростка. Результаты телемедицинской консультации говорят, что Данилу показана госпитализация для обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения пациента. Все лечение будет проводиться в рамках ОМС», – написала Елена Малышева в Instagram.

Как отметила замгубернатора, сейчас идет подготовка необходимых для госпитализации документов и согласовывается дата. В Санкт-Петербург пациента доставят самолетом в сопровождении врача-реаниматолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера
Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе
Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове
На опасном переходе в Новокузнецке поставят светофор
Без света остались жители трех домов в Прокопьевске
Стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты» стартует в Новокузнецке
Кровавая драма: мужчина зарубил друга топором из-за внезапной любви
Более 750 тысяч задолжал кузбасский работодатель своим сотрудникам
Молодой парень надругался над ребенком прямо на улице в Кемерове
Илья Середюк показал новую кольцевую развязку в Кемерове
Рядом с торговым центром в Кемерове обнаружили тело мужчины
Новокузнецкие школы готовы к учебному году
Кузбассовец на отечественной легковушке протаранил поезд
Бандит в маске и с пистолетом ограбил две микрофинансовые организации в Новокузнецке
Ушла в библиотеку и не вернулась: в Кузбассе пропала 15-летняя школьница
В Кемерове рецидивист набросился на женщину с молотком
«Помогите спасти!»: подожженной соседками 5-летней новокузнечанке срочно нужна кровь
В Кузбассе начали закрывать пляжи и места отдыха у воды
Кемеровский бассейн «Лазурный» закрыли
С начала года в Кузбассе построено почти 300 тысяч квадратных метров жилья
Первый автобан в Кузбассе официально запустят 17 августа
Сергей Кузнецов рассказал о судьбе ХК «Металлург»
В Кузбассе разыскивают голубоглазого мужчину в сланцах