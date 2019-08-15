2019-08-15T08:54:19+03:00
Общество

Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске

Проводится проверка
Екатерина БОРМОТОВА
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Юную новокузнечанку нашли в Мурманске, куда она сбежала к своему интернет-знакомомуЮную новокузнечанку нашли в Мурманске, куда она сбежала к своему интернет-знакомомуФото: Ольга Крыльцова
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В Новокузнецке завершились поиски 17-летней девушки. Юную новокузнечанку нашли в Мурманске, куда она сбежала к своему интернет-знакомому.

В полиции сообщили, что поиски 17-летней девушки из Новокузнецка завершены. Несовершеннолетнюю искали полицейские и волонтеры с 5 августа. Девушка ушла из дома и не вернулась.

- Сотрудники полиции установили, что без вести пропавшая девушка может находиться в Мурманске в гостях у интернет-знакомого. Информацию об этом кузбасские полицейские передали коллегам из Мурманска, которые нашли девушку, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- В ближайшее время новокузнечанка будет передана законным представителям, - уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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