Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
В Новокузнецке завершились поиски 17-летней девушки. Юную новокузнечанку нашли в Мурманске, куда она сбежала к своему интернет-знакомому.
В полиции сообщили, что поиски 17-летней девушки из Новокузнецка завершены. Несовершеннолетнюю искали полицейские и волонтеры с 5 августа. Девушка ушла из дома и не вернулась.
- Сотрудники полиции установили, что без вести пропавшая девушка может находиться в Мурманске в гостях у интернет-знакомого. Информацию об этом кузбасские полицейские передали коллегам из Мурманска, которые нашли девушку, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- В ближайшее время новокузнечанка будет передана законным представителям, - уточнили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU