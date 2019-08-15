2019-08-15T09:11:16+03:00
Происшествия

Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе

Мальчик находился один дома
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик хотел посмотреть, где мама, которая оставила его в квартире одногоМальчик хотел посмотреть, где мама, которая оставила его в квартире одногоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ленинске-Кузнецком 5-летний мальчик выпал из окна. Ребенок находился один дома.

Несчастный случай произошел в среду, 14 августа, на улице Пушкина. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал маленький мальчик.

- По предварительной информации, мать мальчика на несколько минут отлучилась из квартиры, оставив сына одного дома. Вскоре ребенок решил посмотреть, где мама. Он взобрался на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, упал вниз, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он проходит лечение. По данному факту проводится проверка.

Похожий случай произошел в Кемерове в двадцатых числах июля. 6-летний мальчик выпал из окна, пока мама спала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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