Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-15T10:21:15+03:00

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В следующую субботу, 24 августа, в Кузбассе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню шахтера. С праздником жителей региона поздравят российские звезды.

В этот день в Киселевске пройдут двойные торжества: День шахтера совпал с Днем города. Праздник начнется в 17.00. Хедлайнерами вечера станут Дмитрий Маликов и Анна Седокова. Наряду с главными артистами на сцене выступят кемеровские группы «Мы - русские» и «Малина», а также гости из Новосибирска - группа OFB.

«Приглашаем всех киселевчан на праздник! » - написал глава Киселевска Максим Шкарабейников в социальной сети.

Афиша мероприятий в Киселевске

А вот Прокопьевск в этот день посетят Александр Маршал и певица Слава. Они выступят на сцене вместе с городскими творческими коллективами. Концерт пройдет на площади у спорткомплекса «Снежинка». Старт праздничных мероприятий назначен на 19.00.

Завершится день традиционным салютом в 23.00.

Напомним, областной столицей праздника станет Гурьевский район. Масштабные торжества пройдут на площадках Салаира и Гурьевска. Имена звезд, которые выступят на главных сценах, пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU