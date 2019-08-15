2019-08-15T12:04:12+03:00
Общество

На перекрестке в центре Кемерова перенастроят светофоры

Новая схема движения начнет действовать с 16 августа
Яна ПОПОВА
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В самом центре Кемерова, на пересечении улиц Весенней и Красноармейской, специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофорыВ самом центре Кемерова, на пересечении улиц Весенней и Красноармейской, специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофорыФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В самом центре Кемерова, на пересечении улиц Весенней и Красноармейской, специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры. Изменения начнут действовать 16 августа.

Так, на этом участке дороги будет ликвидирована «конфликтная точка» при совершении левого поворота. Это станет возможным за счет разделения встречных транспортных потоков.

- Также для увеличения пропускной способности перекресток подключен к автоматической системе светофорного регулирования «Зеленая волна», - комментируют директор МБУ «ЦОДД» Владимир Вильчиков.

Отметим, система уже действует в утренний и вечерний часы пик на участке от улицы Дзержинского до улицы Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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