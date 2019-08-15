На перекрестке в центре Кемерова перенастроят светофоры

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-15T12:04:12+03:00

В самом центре Кемерова, на пересечении улиц Весенней и Красноармейской, специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Изменить размер текста: A A

В самом центре Кемерова, на пересечении улиц Весенней и Красноармейской, специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры. Изменения начнут действовать 16 августа.

Так, на этом участке дороги будет ликвидирована «конфликтная точка» при совершении левого поворота. Это станет возможным за счет разделения встречных транспортных потоков.

- Также для увеличения пропускной способности перекресток подключен к автоматической системе светофорного регулирования «Зеленая волна», - комментируют директор МБУ «ЦОДД» Владимир Вильчиков.

Отметим, система уже действует в утренний и вечерний часы пик на участке от улицы Дзержинского до улицы Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU