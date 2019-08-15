2019-08-15T12:08:54+03:00
Общество

Кузбассовцы рассказали, какую зарплату считают справедливой

Это намного больше, чем средняя зарплата в регионе
Яна ПОПОВА
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В ходе исследования жители Кемерова и Новокузнецка назвали сумму, которая на порядок выше средней заработной платы в регионеВ ходе исследования жители Кемерова и Новокузнецка назвали сумму, которая на порядок выше средней заработной платы в регионеФото: Анастасия ОСИПОВА
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Жители Кемеровской области назвали желаемый ежемесячный доход. Для достойной жизни кузбассовцам в среднем необходимо 62 тысячи рублей.

«Сбербанк Страхование жизни» совместно с Росстатом узнали у россиян, какую зарплату они считают справедливой. В ходе исследования жители Кемерова и Новокузнецка назвали сумму, которая на порядок выше средней заработной платы в регионе.

Так, по данным на 2018 год кемеровчане получали 45 тысяч рублей в месяц, новокузнечане - 42 тысячи рублей. Желаемый уровень дохода составил 62 тысячи рублей.

Кроме того, по данным РБК, оценки достойной зарплаты различаются по социально-демографическим группам. Мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тысячи рублей, женщины - в 64,2 тысячи рублей.

Люди старшего возраста хотят получать больше, чем молодые. Респонденты в возрасте 18-30 лет посчитали справедливой зарплату в 56,2 тысячи рублей, 30-40 лет - 65,3 тысячи рублей, после 40 лет достойная оплата труда, по их мнению, составит от 67 тысяч рублей.

Самый высокий уровень равноценной зарплаты назвали москвичи - почти 100 тысяч рублей. Чуть меньше хотят получать в Санкт-Петербурге и Владивостоке - 77 тысяч рублей.

Наименьший размер справедливой оплаты труда указали в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани - в среднем 58 тысяч рублей, а также в Волгограде и Ярославле - 59 тысяч рублей

Отметим, показатели Росстата включают НДФЛ в 13 процентов, то есть разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах будет еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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