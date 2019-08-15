СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-15T14:14:55+03:00

В Кузбассе женщина обиделась на шутку знакомого и зарезала его Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед уходом она извинилась за содеянное

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В Кузбассе женщина обиделась на шутку знакомого и зарезала его. Перед уходом она извинилась за содеянное перед сожительницей убитого.

В Кузбассе осудили 32-летнюю жительницу поселка Ижморский за совершение убийства. В марте этого года женщина пришла в гости к знакомым, и компания решила провести время за распитием спиртного. Во время застолья хозяин пошутил над гостьей, чем серьезно ее разозлил. Та схватила нож и ударила обидчика ножом в грудь. Травмы оказались смертельными - мужчина скончался на месте.

После совершенного преступления злоумышленница извинилась перед сожительницей мужчины, после чего скрылась. Нашли беглянку в магазине, где работала ее мать.

- По ходатайству следователя судом женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела обвиняемой была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой.

Приговором женщине назначили семь лет тюрьмы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU