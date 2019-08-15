2019-08-15T14:11:55+03:00
Общество

Кузбасские города войдут в уникальный туристический маршрут

С визитом в область приезжает экспедиция Русского географического общества
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские города войдут в уникальный туристический маршрутКузбасские города войдут в уникальный туристический маршрутФото: Михаил ФРОЛОВ
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Экспедиция Русского географического общества посетит Кузбасс. Область будет участвовать в создании межрегионального краеведческого маршрута «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь).

Участники экспедиции РГО пробудут в Кузбассе два дня – 25 и 26 августа. За это время они посетят Новокузнецк и Шерегеш. Эти два города планируется включить в туристический маршрут. Всего в него войдет 10 регионов Сибири и Республика Бурятия. После сбора в экспедиции необходимых материалов маршрут направят на экспертизу. Эксперты считают, что он будет популярен не только у россиян, но и у зарубежных гостей.

Ключевые маршрута точки выглядят следующим образом: ТомскНовосибирскБийскБелокуриха – Манжерок – Чуйозы – АкташБалыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – АбаканКызылКрасноярск – Шушенское - Иркутск – Листвянка – Слюдянка – УланУдэ – Томск. Туристы смогут увидеть природные и культурно-исторические объекты, познакомиться с самобытными коренными народами.

-С 16 августа по 1 сентября 2019 года группа разработчиков, экспертов и журналистов в пилотном режиме впервые пройдет этим новым познавательным маршрутом, разработанным в 2017–2019 годах, - рассказали в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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