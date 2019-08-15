18-летний кузбассовец упал с кедра и сломал позвоночник

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-15T14:30:59+03:00

В поселке Усть-Кабырза мужчина 2001 года рождения упал с кедра Фото: Николай ВАРСЕГОВ

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В Кузбассе 18-летний местный житель упал с кедра и сломал позвоночник. Несчастный случай произошел 14 августа.

Как сообщили в пресс-службе Таштагольского района, в поселке Усть-Кабырза мужчина 2001 года рождения упал с кедра. На машине скорой помощи поселка его доставили в хирургию центральной городской больницы Таштагола. У молодого человека диагностировали перелом позвоночника и ноги. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Отметим, что официально добывать кедровые орехи в Кузбассе в этом году разрешено только с 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU