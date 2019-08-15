2019-08-15T15:26:45+03:00
Происшествия

Молодая женщина попала под колеса иномарки в Кузбассе

Ее госпитализировали
Екатерина БОРМОТОВА
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Врачи диагностировали у пострадавшей в ДТП ушиб правого голеностопного суставаВрачи диагностировали у пострадавшей в ДТП ушиб правого голеностопного суставаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе молодая женщина попала под колеса иномарки. Ее доставили в больницу.

ДТП произошло в среду, 14 августа, в поселке Мундыбаш. Около 21.35 на улице Дзержинского мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Honda, сбил 28-летнюю женщину. Ее доставили в центральную районную больницу Таштагола. Врачи диагностировали у пострадавшей в ДТП ушиб правого голеностопного сустава, сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, что сегодня утром в Кемерове легковушка снесла остановочный павильон, где находилась беременная женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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