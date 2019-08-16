На кузбасской автомагистрали загорелся грузовик
Его тушили четыре сотрудника МЧС
Пожар произошел в Крапивинском районе Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В Кузбассе вечером 15 августа на автомагистрали загорелся грузовик. На месте работал один пожарный расчет.
Инцидент произошел на 26-м километре автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в Крапивинском районе. Сигнал о пожаре в частном грузовике поступил в оперативные службы в 19.29.
По данным регионального МЧС, горение было ликвидировано в 19.55. Всего к тушению пожара привлекались четыре сотрудника оперативного ведомства и одна единица техники.
Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU