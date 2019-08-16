На кузбасской автомагистрали загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 03:14 2019-08-16T03:17:24+03:00

Пожар произошел в Крапивинском районе Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Его тушили четыре сотрудника МЧС

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В Кузбассе вечером 15 августа на автомагистрали загорелся грузовик. На месте работал один пожарный расчет.

Инцидент произошел на 26-м километре автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в Крапивинском районе. Сигнал о пожаре в частном грузовике поступил в оперативные службы в 19.29.

По данным регионального МЧС, горение было ликвидировано в 19.55. Всего к тушению пожара привлекались четыре сотрудника оперативного ведомства и одна единица техники.

Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU