Не вывозили мусор: жители Гурьевска пожаловались на коммунальщиков

СЕГОДНЯ 05:19 2019-08-16T05:19:59+03:00

Коммунальщики перестали вывозить мусор с одной из улиц Гурьевка. Как итог - люди стали складировать мусор рядом с переполненными контейнерами. Фото: Архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Гурьевске местные жители пожаловались на свалку, которая образовалась возле мусорных контейнеров. К такому результату привело бездействие коммунальщиков, которые перестали вывозить мусор.

- Прокуратурой установлено, что на одной из улиц Гурьевска находился переполненный контейнер для отходов, а вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка мусора. Мер к вывозу и утилизации отходов не принималось, несмотря на обращения местных жителей в коммунальную службу, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.

По итогам проверки прокурор внес представление руководителю ЖКХ и главе Гурьевского городского поселения об устранении нарушений. В итоге несанкционированную свалку ликвидировали, весь мусор вывезли.

ИСТОЧНИК KP.RU