Не вывозили мусор: жители Гурьевска пожаловались на коммунальщиков
В Гурьевске местные жители пожаловались на свалку, которая образовалась возле мусорных контейнеров. К такому результату привело бездействие коммунальщиков, которые перестали вывозить мусор.
- Прокуратурой установлено, что на одной из улиц Гурьевска находился переполненный контейнер для отходов, а вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка мусора. Мер к вывозу и утилизации отходов не принималось, несмотря на обращения местных жителей в коммунальную службу, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.
По итогам проверки прокурор внес представление руководителю ЖКХ и главе Гурьевского городского поселения об устранении нарушений. В итоге несанкционированную свалку ликвидировали, весь мусор вывезли.
ИСТОЧНИК KP.RU