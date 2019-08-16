Самую красивую девушку выбрали на конкурсе «Мисс Прокопьевск 2019»

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-16T07:07:54+03:00

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В Прокопьевске вечером 15 августа было жарко от эмоций горожан. Они выбирали самую красивую девушку. Победительницей конкурса «Мисс Прокопьевск-2019» стала Анастасия Нарчук.

Финал городского конкурса красоты «Мисс Прокопьевск-2019» состоялся вечером 15 августа. За право носить корону боролись 12 девушек, причем подготовка к конкурсу длилась не одну неделю! Претендентки на звание первой красавицы города в течение всего этого времени участвовали в фотосессиях и различных акциях, учились искусству дефиле, меняли образы и демонстрировали свои таланты.

В финальном шоу девушки выступили в нескольких образах - ретростиль, повседневная одежда, традиционный выход в купальниках и вечерних нарядах, об этом сообщает « «Прокопьевск.ру». Победа досталась конкурсантке под номером 11, Анастасии Нарчук. Девушка учится в 11-м классе лицея и не представляет своей жизни без танцев.

Звание первой вице-мисс конкурса получила Наталья Гончарова (№ 9), а второй вице-мисс признана Юлия Переделкина (№ 4).

ИСТОЧНИК KP.RU