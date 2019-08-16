Не пускали на работу: сотрудница научного центра из Кемерова добивалась справедливости в суде

СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-16T07:16:31+03:00

Сотрудница научного центра из Кемерова добивалась справедливости в суде. ФОТО: пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области.

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Жительница города Кемерово в научном центре. После сокращения ее все-таки восстановили в должности, но на рабочее место так и не пустили. Добиваться справедливости женщине пришлось в суде.

На одном из еженедельных производственных совещаний начальство научного центра сообщило об изменении штатного расписания. Среди попавших под сокращение оказалась начальница юридического отдела. Она передала все документы юрисконсульту, а также сдала ключи от кабинета

Впрочем, вскоре приказ о сокращении был отменен. Однако приступить к исполнению своих обязанностей женщина не смогла, так как у нее не было доступа к рабочему месту. Чтобы восстановить справедливость, женщина обратилась в суд.

- Рудничный районный суд г. Кемерово, рассмотрев все материалы дела, обязал научный центр предоставить гражданке работу, обусловленную трудовым договором и должностной инструкцией, - сообщает пресс-служба УФССП Кемеровской области.

Сейчас кемеровчанка не только восстановлена в должности, но и получила возможность вновь выполнять свои трудовые обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU