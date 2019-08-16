2019-08-16T08:54:47+03:00
Общество

В закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация

Громкие тревожные звуки и призыв покинуть здание напугали кемеровчан
Екатерина РОМАНОВА
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В закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация. ФОТО: Сергей МорозовВ закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация. ФОТО: Сергей Морозов
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Днем в пятницу, 16 августа, кемеровчане были напуганы громкими звуками сирены и призывами покинуть некое здание в связи с пожаром. Как оказалось, сирена сработала в закрытом здании ТРК «Лапландия».

Здание ТРК «Лапландия» закрыто с 22 апреля. Однако днем 16 августа здесь сработала пожарная сигнализация. Громкие завывания сирены и призыв срочно покинуть помещение в связи с пожарной тревогой напугали кемеровчан.

В закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация. После двух включений сирены замолчали..Видео: Сергей Морозов

- Сирена включалась дважды. Сначала она работала очень долго, потом включилась на короткое время, - рассказал очевидец Сергей Морозов. – Если честно, было жутко.

Сейчас здание ТРК закрыто, и покупатели смогут попасть сюда лишь 20 августа – таково решение суда. Напомним, «Лапландию» закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. Иск о закрытии подавала администрация города, указывая на то, что в здании находиться опасно: эксперты выявили здесь 22 нарушения. Для того чтобы посетители и продавцы могли безопасно находиться в нем, необходимо было привести здание в состояние, соответствующее проектной документации. Владельцы здания выполнили это требование, и вскоре ТРК откроется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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