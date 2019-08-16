Ненастоящее золото: новокузнечанин купил горсть сувенирных монет за 91 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-16T13:41:45+03:00

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Доверчивость и блеск золота сыграли злую шутку над новокузнечанином. Мужчина приобрел у незнакомца старинные монеты, которые, как оказалось, были фальшивыми.

Новокузнечанин на улице Курако встретил незнакомца в рабочей одежде. Мужчины разговорились, и незнакомец рассказал, что работает строителем. При разборе старинного дома он нашел старинные золотые монеты. Разговор был долгим, и, в конце концов, незнакомец предложил горожанину купить у него монеты. Тот отдал 91 тысячу рублей за горсть золотых монет.

Увы, сделка была невыгодной: якобы золотые монеты оказались обычными сувенирами. Только тут новокузнечанин понял, что его обманули и обратился в полицию. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

Так выглядит подозреваемый. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы подозреваемого: на вид около 25 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, волос короткий темный, борода черного цвета длиной около сантиметра.

Был одет: рабочая форма синего цвета с серыми вставками, синяя кепка.

Граждан, которые также могли пострадать в результате его действий, либо имеющих информацию о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону: 8-(3843)-46-22-29 либо на телефон «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU