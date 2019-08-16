10-летний мальчик упал с крыши недостроя в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-16T15:14:42+03:00

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Прогулка и игры в недостроенном здании закончились печально для 10-летнего новокузнечанина. Мальчишка упал с высоты на землю.

Трое мальчишек отправились гулять по улице Рудокопровой. Проходя мимо недостроенного здания, они решили немного там поиграть. здание стоит пустым, и мальчики спокойно зашли в него. 10-летний мальчик первый забрался на крышу, а спустя немного времени его друзья, 12-ти и 13-ти лет обратили внимание на то, что он пропал. Подростки отправились искать приятеля и обнаружили его лежащим на земле. Ребята попросили прохожего вызвать скорую помощь. Мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Одновременно с этим в администрацию города направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших происшествию.

- Сотрудники полиции призывают жителей региона к бдительности и внимательности по отношению к несовершеннолетним. Следует разъяснить детям, что подобные развлечения могут привести к трагическим последствиям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU