СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-16T18:21:00+03:00

Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе. ФОТО? vk.com, "Регион 42"

Еще три человека находятся в больнице [видео]

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Три автомобиля столкнулись на кузбасской трассе из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения. Три человека погибли, еще трое сейчас находятся в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="320" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726398" frameborder="0"></iframe> Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе..Видео: vk/com, "Регион 42"

Около 17.15 на 26-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, здесь водитель автомобиля KIA нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с двумя автомобилями - Toyota и Chevrolet.

- В результате ДТП три человека - двое мужчин и женщина - погибли. Еще трое - две женщины и мужчина - доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU