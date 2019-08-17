5000 свиней задохнулись в Новокузнецком районе

СЕГОДНЯ 04:12 2019-08-17T04:12:44+03:00

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Пожар в трансформаторной будке стал причиной того, что в кузбасском поселке погибли пять тысяч свиней. Из-за обгоревшего кабеля произошел сбой в работе вентиляции.

Сигнал о том, в трансформаторной будке в поселке Чистогорский Новокузнецкого района случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 05.33. на место ЧП незамедлительно выдвинулись четыре единицы техники и 13 пожарных.

По предварительным данным, при пожаре обгорели 10 метров кабеля. Подстанция снабжала электричеством только свиноферму – именно там произошла беда. Из-за сбоя в работе вентиляционной системы около пяти тысяч свиней задохнулись и погибли, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

К слову, само здание свинокомелкса не пострадало. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU