СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-17T12:46:29+03:00

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В Кузбассе открылась первая за Уралом скоростная автомагистраль «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Первыми по ней проехали губернатор Сергей Цивилев и байкеры – как «Ночные волки», так и кузбасские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726514" frameborder="0"></iframe> «Серьезный шаг в будущее»: Сергей Цивилев оценил кузбасскую автомагистраль.Видео: instagram Сергея Цивилева

Сергей Цивилев, делясь впечатлениями о поездке по новой автомагистрали, отметил, что участок от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого заслуживает самой высокой оценки.

- Это первая за Уралом дорога с разрешенной скоростью 130 километров в час. Не федеральная, а региональная, наша, кузбасская дорога. Сейчас наша главная задача – сделать ее самой безопасной дорогой, - заметил губернатор. - Эта дорога - серьезный наш шаг в будущее. Это первая часть работы, мы планируем привести в такое состояние все дороги региона.

Отдельно Сергей Цивилев поблагодарил стройотрядовцев. ФОТО: Илья Девянин.

Вторая часть автомагистрали – от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка – относится к дорогам первой категории, и сейчас на ней ведется капитальный ремонт. По словам Сергея Цивилева, в следующем году работы будут завершены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726491" frameborder="0"></iframe> Как строили автодорогу "Ленинск-Кузнецкий - Кемерово"..Видео: vk.com, "Дороги Кузбасса"

Понравилась автомагистраль и Александру Залдостанову, лидеру байкерского клуба «Ночные волки».

-Впечатляет уровень подготовки дороги - прекрасное покрытие. Ехал и любовался русскими пейзажами, это настоящая дорога к русской мечте! Для меня сегодняшнее событие второе по значимости после открытия Крымского мост, - отметил знаменитый Хирург.

Перед закладкой капсулы времени в письме расписались Сергей Цивилев и Хирург. ФОТО: Илья Девянин.

ИСТОЧНИК KP.RU